Índia tem 90 mil casos de Covid-19 em um dia e registra recorde mundial de infecções

O país reportou 4,1 milhões de casos da doença no total; Brasil e EUA são os únicos outros dois países a ultrapassar a marca de 4 milhões de infectados

EFE/EPA/JAGADEESH NV Índia já registra 70 mil mortes por Covid-19



A Índia registrou, neste domingo, o maior salto em um único dia de casos do novo coronavírus com 90.632 pessoas infectadas, segundo a Universidade Johns Hopkins. No total, o país reportou 4,1 milhões de casos da doença e já registra mais de 70 mil mortes. O Brasil e os Estados Unidos são os únicos outros dois países a ultrapassar a marca de quatro milhões de infectados.

Nos EUA, os casos aumentaram em 44.452 no sábado, e o número total de mortos ultrapassou 188 mil, de acordo com a John Hopkins. O número total de casos confirmados no país é de mais de 6,2 milhões. Embora a taxa de novos casos diários esteja com uma tendência de queda desde um pico em meados de julho, acima de 77 mil, a taxa diária americana permanece acima de onde estava entre os meses de maio e junho, quando oscilava na casa dos 20 mil.

Na Coreia do Sul, o domingo foi o quarto dia em que as novas infecções permaneceram abaixo de 200 desde um pico em meados de agosto, com 167 novos casos. O país relatou mais uma morte pela Covid-19, elevando seu número total de mortes para 334. O número total de infecções é de 21.177. Já o Japão informou que teve 600 novos casos e oito mortes neste domingo, em linha com os níveis recentes de ambos os dados compilados. O país tem quase 71.500 casos e 1.357 mortes no total.

*Com Estadão Conteúdo e agências internacionais