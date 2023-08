Índia tem ao menos 58 mortes após fortes chuvas e deslizamentos

Nas áreas mais afetadas, estradas e redes elétricas foram danificadas e milhares de pessoas tiveram que ser deslocadas; incidente também impactou a ferroviária

segurança carrega os pertences de um morador do local de um deslizamento de terra após fortes chuvas na vila de Jadon, no distrito de Solan, no estado de Himachal Pradesh, na Índia,



Ao menos 58 pessoas morreram na Índia e dezenas estão desaparecidas após fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira, 15. Em Himachal Pradesh, a localidade mais afetada pelas enchentes, pelo menos 50 pessoas morreram nas últimas 24 horas, de acordo o chefe do Executivo local, Sukhvinder Singh Sukhu. Nove delas, no desabamento de um templo hindu na capital Shimla. Já no estado vizinho, Uttarakhand, há pelo menos oito mortes. Durante vários dias, as chuvas torrenciais provocaram inundações que arrastaram veículos, destruíram edifícios e pontes nos estados de Uttarakhand e de Himachal Pradesh, na região do Himalaia, no norte da Índia. “Nunca tivemos chuvas com essa intensidade”, lamentou Sukhu, afirmando que o número de mortos pode aumentar, “já que há pelo menos 20 pessoas sob os escombros”. “A administração local está trabalhando com diligência para socorrer as pessoas que ainda podem estar presas”, acrescentou. Nas áreas mais afetadas pelas chuvas, estradas e redes elétricas foram danificadas e milhares de pessoas tiveram que ser deslocadas. O incidente também impactou a ferroviária.

Embora inundações e deslizamentos de terra sejam frequentes durante a temporada de monções na Índia, os cientistas afirmam que as mudanças climáticas aumentam sua frequência e gravidade. As monções são responsáveis por quase 80% das chuvas anuais no sul da Ásia e são vitais para a agricultura e o sustento de milhões de pessoas, mas também provocam muita destruição. As fortes chuvas, que causaram inúmeros deslizamentos de terra e o fechamento de mais de 700 estradas para evitar desastres, obrigaram as autoridades a suspender as aulas e reforçar o atendimento nas áreas mais vulneráveis ​​do estado. O alerta vermelho por chuvas incessantes também persiste no estado vizinho de Uttarakhand, onde correntes de água arrastaram prédios e transbordaram rios, segundo imagens veiculadas pela emissora “NDTV”. O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) prevê que os dois estados do norte, os mais afetados desde o início da estação chuvosa das monções no país asiático, vão sofrer chuvas “fortes ou muito fortes” ao longo do dia de hoje. As fortes chuvas causam perdas humanas e materiais significativas todos os anos nos países do sul da Ásia, especialmente durante o período das monções entre maio e setembro.

*Com informações agências internacionais