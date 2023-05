Indianos elegem mulher morta para assumir cargo municipal na cidade mais populosa do país 

Ashiya Bi concorria pela primeira vez e recebeu quase 44% dos votos nas eleições; ela morreu 12 dias antes do pleito

Reprodução/Twitter/@Terror_Alarm Ashiya Bi recebeu quase 44% dos votos nas eleições



Ashiya Bi, uma indiana de 30 anos, venceu uma eleição municipal no estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh, com quase 44% dos votos. A mulher, que concorria pela primeira vez, morreu 12 dias antes do pleito vítima de uma infecção. Seu marido, Muntazim Qureishi, informou a morte às autoridades eleitorais, mas o administrador do distrito, Bhagwan Sharan, explicou que não foi estabelecido um procedimento para remover o nome da candidata da cédula. “Uma vez que o processo eleitoral começa, não pode ser interrompido ou pausado”, afirmou Sharan. Ashiya Bi era muito popular e vários eleitores decidiram votar nela para expressar respeito e admiração, mesmo após sua morte eles mantiveram a promessa de votar nela, que foi declarada vitoriosa postumamente. “Ashiya fez amigos facilmente e as pessoas não queriam quebrar a promessa de apoio que lhe deram e, portanto, o resultado”, disse o morador local Mohammad Zakir ao jornal Times of India.

*Com informações da AFP