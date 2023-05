Péricles se manifesta após funcionário de 32 anos morrer ao ser espancado em posto

Edu Pachará foi agredido com socos no último domingo, 14, em Mauá, deu entrada no hospital, mas não resistiu; polícia investiga o caso

Reprodução/Instagram/pericles Péricles fez uma homenagem a Edu Pachará, que morreu após ser espancado em Mauá



O cantor Péricles lamentou a morte do iluminador de palco Eduardo Wagner de Oliveira Santos, conhecido como Edu Pachará. O funcionário do artista tinha 32 anos e morreu após ser espancado no último domingo, 14, em um posto de combustível em Mauá, no ABC Paulista. “Siga em paz, meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração ficarão guardados em minha memória para sempre. Deus te receba de braços abertos”, escreveu o ex-integrante do Exaltasamba nas redes sociais. Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que policiais militares foram acionados para comparecer ao Hospital Nardini após Eduardo dar entrada na unidade de saúde com politraumatismo e morrer.

“Os agentes seguiram até o local do crime, onde foram informados que o homem [Eduardo] chegou ao posto em um Ford/Focus e aparentava estar embriagado. Ele derrubou algumas caixas de cerveja que estavam ao lado da loja de conveniência e, ao desembarcar do carro, foi agredido com socos por um homem desconhecido. Uma funcionária da conveniência acionou o Samu, que levou a vítima até o hospital”, divulgou a SSP-SP. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá como lesão corporal seguida de morte. “As investigações estão em andamento para identificar o autor. Além disso, ressalta-se que a natureza criminal pode mudar no decorrer do inquérito, sem prejuízo às investigações”, concluiu a nota.