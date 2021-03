Indianos são presos por esconder ouro debaixo de suas perucas

Os dois homens contrabandeavam mais de R$ 2 milhões em metal precioso e dinheiro vivo, que também foram encontrados nas meias e dentro dos intestinos

Reprodução Twitter ChennaiCustoms Um caso semelhante já havia acontecido no último dia 19, quando três homens foram detidos com pasta de ouro debaixo de perucas



Os penteados suspeitos de Magroob Akbarali e Zubair Hassan Rafiyutheen chamaram atenção dos funcionários do Aeroporto de Chennai, na Índia, neste domingo, 21. As autoridades decidiram fazer uma busca completa na dupla, que tinha acabado de chegar de Dubai, nos Emirados Árabes, e acabaram descobrindo que os dois suspeitos estavam usando perucas. Descobriu-se então que os contrabandistas haviam raspado o cabelo apenas na parte de cima da cabeça, onde colaram um maço de cabelo que escondia em seu interior pacotes cheios de dinheiro e ouro em pasta, cada um pesando quase um quilo. Na sequência, a polícia ainda encontrou ouro nas meias e dentro do reto, porção final do intestino, dos contrabandistas. Akbarali e Rafiyutheen foram presos por transportar ilegalmente um total de mais de R$ 2 milhões. Um caso semelhante já havia acontecido no último dia 19, quando três homens também foram detidos com dois quilos de pasta de ouro que também estavam escondidos debaixo de perucas.