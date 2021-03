Arquibancada com 2 mil pessoas desaba na Índia e deixa feridos; veja vídeo

Os espectadores estavam acompanhando o campeonato de um esporte local quando a estrutura sucumbiu; 60 deles tiveram que ser levados ao hospital em ambulâncias

Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas depois que uma arquibancada desabou em Suryapet, na Índia, nesta segunda-feira, 23. De acordo com o jornal The Indian Times, a estrutura havia sido construída de forma provisória para um torneio júnior nacional de kabaddi, esporte coletivo que mistura rugby e pega-pega. O evento contava com a presença de 5 mil espectadores, sendo que 2 mil deles ocupavam a maior arquibancada, que foi justamente a que veio à baixo. A polícia suspeita que o acidente tenha acontecido pela sobrecarga dos andaimes, que também podem ter sido montados de forma errada. Os feridos foram levados ao hospital em ambulâncias, mas todos estão fora de perigo. O vídeo da estrutura sucumbindo, para surpresa de todos que estavam presentes no torneio, viralizou nas redes sociais.

