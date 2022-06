Iniciativa em Miami quer retirar armas das ruas e doá-las à Ucrânia

Movimento #guns4ukraine visa retirar fuzis de circulação e ajudar no combate contra a Rússia

TIMOTHY A. CLARY / AFP Armas de fogo tem sido um problema nos EUA nos últimos meses, com muitos ataques em massa



A cidade de Miami, nos Estados Unidos, lançou uma iniciativa para retirar de circulação armas, especialmente fuzis como AR-15 e AK-47, e enviá-las para apoiar a Ucrânia na guerra com a Rússia. A iniciativa #guns4ukraine, promovida pelo comissário do Distrito 2, Ken Russell, em colaboração com o Departamento de Polícia local, tem como objetivo coletar o maior número possível de armas ilegais ou não licenciadas e enviá-las como ajuda para o país invadido pela Rússia. A entrega pode ser feita no próximo sábado na prefeitura, e “nenhuma pergunta será feita” a quem optar por fazê-lo. “As armas apropriadas serão enviadas à Ucrânia para apoiar seus esforços”, disse Russell nesta quarta-feira em redes sociais. O cartaz da iniciativa afirma que ela é um “esforço para tirar as armas das ruas” e que, para cada arma entregue, o proprietário receberá um bônus de US$ 50 por uma arma curta, US$ 100 por um rifle ou escopeta e US$ 150 por fuzis de grosso calibre.

*Com informações da EFE