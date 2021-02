Insumos para 8,7 milhões de doses da CoronaVac já estão no aeroporto de Pequim

Matéria-prima deve chegar a São Paulo na quarta-feira (10) para envase, embalagem e rotulagem

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/01/2021 A matéria-prima foi produzida pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Instituto Butantan no desenvolvimento do imunizante



Os 5,6 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para envase, embalagem e rotulagem de mais 8,7 milhões de doses da CoronaVac já estão no aeroporto de Pequim, na China, aguardando o embarque para São Paulo. A expectativa é que o desembarque aconteça no Aeroporto de Guarulhos na próxima quarta-feira, 10. A matéria-prima foi produzida pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Instituto Butantan no desenvolvimento do imunizante. Na capital paulista, essas doses serão envasadas, embaladas e rotuladas.

Depois, serão entregues ao Ministério da Saúde e integradas ao Plano Nacional de Imunização (PNI), onde serão divididas proporcionalmente aos estados e o Distrito Federal. Com esse novo lote, o Butantan terá entregue mais de 27 milhões de doses da CoronaVac. Um outro pedido à Sinovac já foi realizado pelo Instituto Butantan para uma carga maior, de 8 mil litros, do IFA. Isso deve acelerar ainda mais a produção local das vacinas e a imunização dos brasileiros.