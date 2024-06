Internautas debocham de submarino que bilionário quer usar para descer até o Titanic: ‘Parece uma máquina de café’

Há cerca de um ano, cinco pessoas morreram após tentarem visitar os restos do navio, localizado a quase 4.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico

O investidor imobiliário Larry Conor, de Dayton, nos EUA, revelou recentemente que planeja descer aos destroços do Titanic. A jornada acontecerá por meio da Triton Submarines e contará com a presença de Larry e um dos cofundadores da empresa em questão, Patrick Lahey. “Quero mostrar às pessoas em todo o mundo que, embora o oceano seja extremamente poderoso, ele pode ser maravilhoso e agradável e realmente mudar vidas se você fizer isso da maneira certa”, explicou Larry, em entrevista ao Wall Street Journal. “Patrick vem pensando e projetando isso há mais de uma década. Mas não tínhamos os materiais e a tecnologia. Você não poderia ter construído este submarino há cinco anos”, acrescentou. Outro ponto que a dupla deseja provar, é que o percurso até o transatlântico naufragado pode ser feito em segurança — ao contrário do que ocorreu ao submersível Titan, cerca de 1 ano atrás.

Em junho de 2023, o submersível Titan sofreu uma implosão catastrófica, enquanto realizava uma expedição aos destroços do Titanic, a quase 4.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Com isso, todas as cinco pessoas a bordo do veículo morreram em questão de segundos. São elas Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet. No entanto, o provável veículo responsável por abrigar a dupla acabou ridicularizado após postagem na rede social X, o antigo Twitter. “Este é o submarino que levará o bilionário Larry Connor ao naufrágio do Titanic”, diz a legenda da postagem original, que acabou virando motivo de chacota. “Indo para o Titanic na minha máquina de café”, brincou um usuário, que compartilhou as imagens do submarino. Conforme reportado pelo Daily Star, a expedição custará em torno dos US$ 20 milhões (mais de R$ 100 mi, na cotação atual).

This is the submarine that will take billionaire Larry Connor to the Titanic shipwreck. pic.twitter.com/2xYOrAO6Gh — World of Engineering (@engineers_feed) June 2, 2024

