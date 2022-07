Inundações deixam milhares de pessoas desabrigadas em Sydney

Austrália é um dos países mais afetados pelas consequências da mudança climática e sofre cada vez mais com desastres naturais

As fortes chuvas em Sydney causaram inundações em vários pontos da cidade e deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Segundo os serviços de emergência, 50 mil pessoas foram obrigadas a abandonares suas casas e 8 mil foram alertadas a se prepararem para adotar a medida diante das inundações no estado de Nova Gales do Sul. Só nas últimas 24 horas, as equipes de emergência anunciaram 142 resgates e 19 mil casas estão sem energia elétrica. A Austrália é um dos países mais afetados pelas consequências da mudança climática e sofre cada vez mais com secas, incêndios florestais devastadores e outros desastres naturais, como o branqueamento da Grande Barreira de Coral. Só nesse ano, o país já enfrentou três inundações que deixou a região afetada.