Inundações na China deixam ao menos 16 mortos e dezenas de desaparecidos

Tempestade intensa atingiu a região da província de Qinghai e provocou deslizamentos de terra e a mudança de curso de um rio

QINGHAI FIRE BRIGADE / AFP Inundações aconteceram em uma área montanhosa da província de Qinghai



Inundações em uma área montanhosa da província de Qinghai, provocadas por uma tempestade intensa e repentina na quarta-feira, 17, à noite, deixaram ao menos 16 pessoas mortas e dezenas de desaparecidas, de acordo com o canal oficial CCTV. As enchentes provocaram deslizamentos de terra e a mudança de curso de um rio, acrescentou a imprensa local. O evento ocorre durante um verão de calor extremo na China, com recordes históricos de temperatura em várias cidades. Os cientistas afirmam que os fenômenos meteorológicos extremos se tornaram mais frequentes devido à mudança climática e devem continuar aumentando com o aquecimento global. Em junho, grandes inundações provocaram o deslocamento de quase meio milhão de pessoas no sul da China e causaram danos avaliados em 250 milhões de dólares. No sábado, no sudoeste do país, quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em inundações. Ao mesmo tempo, também no sudoeste, milhões de pessoas enfrentam cortes de energia elétrica esta semana porque a onda de calor levou o sistema de energia ao limite e provocou a paralisação das fábricas.

*Com informações da AFP