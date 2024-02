Investigadores russos ainda não determinaram a causa da morte de Navalny

Resultados de um novo exame ao qual o corpo será submetido só estarão disponíveis na próxima semana

EFE / EPA / YURI KOCHETKOV Alexei Navalny (de preto, à direita na imagem) estava preso sob acusação de fraude



Os investigadores russos informaram a um dos advogados do falecido opositor Alexei Navalny que ainda não determinaram a causa de sua morte na prisão, declarou neste sábado a porta-voz do ativista, Kira Yarmish. Yarmish afirmou na rede X (antigo Twitter) que os investigadores afirmaram também que os resultados de um novo exame ao qual o corpo será submetido só estarão disponíveis na próxima semana. A porta-voz acusou os funcionários de “mentirem” para reter o corpo e evitar entregá-lo à família. Navalny morreu nesta sexta-feira, 16, na prisão do Ártico em que cumpria uma pena de 19 anos de prisão.

*Com informações da AFP