Opositor de Putin, vítima de envenenamento e tema vencedor do Oscar: quem foi o russo Alexei Navalny

Líder político morreu nesta sexta-feira, 16, em uma prisão no Ártico; onde cumpria pena de 19 anos por acusação de ‘extremismo’

EFE Os embates entre Alexei e Putin tiveram início em meados de 2010, quando o ex-advogado ganhou fama por sátiras com o presidente



Alexei Navalny, principal opositor do presidente russo Vladimir Putin, morreu nesta sexta-feira, 16, em uma prisão no assentamento de Kharp, no Distrito Autônomo da Iamália, no Ártico. Ele foi preso em 2021 e cumpria uma pena de 19 anos por acusação de “extremismo”, que se somam a outros nove por “peculato”. A informação foi divulgado pelo serviço penitenciário. “Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalny A.A. passou mal após uma caminhada (…) as causas da morte estão sendo determinadas”, afirmou o serviço penitenciário da região ártica de Yamal em um comunicado. Como o site da Jovem Pan mostrou, Navalny estava em uma prisão no Ártico desde 25 de dezembro de 2023, quando foi localizado após três semanas desaparecido em decorrência da sua transferência de uma prisão próxima a Moscou.

Os embates entre Alexei e Putin tiveram início em meados de 2010, quando o ex-advogado ganhou fama por sátiras com o presidente e por liderar protestos contra Vladimir Putin. Como mostrou a reportagem da Jovem Pan, Navalny chegou a ser preso em janeiro de 2018 no centro de Moscou durante protesto que pedia boicote às eleições presidenciais. Na ocasião, o opositor percorreu ao lado de centenas de manifestantes a rua Tverskaya, uma das principais do centro da capital do país, antes de ser preso: “Não fiz isso por mim, mas por vocês e por nosso futuro”, escreveu Navalny, que tinha convocado o protesto após ser proibido de disputar o pleito com o argumento de que tem antecedentes criminais.

Cerca de um ano depois, em 2019, Alexei Navalny voltou a ser preso. Desta vez, a detenção aconteceu dentro de sua fundação anticorrupção, onde grava vídeos para seu canal “Navalny Live” no YouTube. A ação aconteceu depois que um dos apresentadores do programa foi recrutado à força pelo Exército russo e enviado para uma base militar no Ártico. No ano seguinte, em 2020, o líder russo foi internado em coma em uma unidade de terapia intensiva (UTI) na Sibéria, após supostamente ter sido envenenado depois de tomar um chá no aeroporto de Tomsk, antes de viajar para Moscou. Contudo, meses depois, após se recuperar em hospital da Alemanha, ele conseguiu confirmar que o caso foi mesmo de envenenamento, mas o agente químico teria sido colocado na cueca do russo.

Com o envenenamento, autoridades começaram a apontar o Kremlin como responsável pelo envenenamento, o que Moscou sempre negou. Inclusive, a alta comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu que a Rússia investigasse as descobertas da Alemanha de que o líder de oposição foi envenenado, tese também confirmada por laboratórios da França e Suíça. “Mantenho que, por trás do ocorrido, está Putin, e não tenho outras versões do que aconteceu”, disse Navalny após sua recuperação. Ao retornar a Moscou, em 2021, Alexei foi alvo de um mandato de sua captura, preso e julgado posteriormente. Na época, o político foi condenado a 3,5 anos de prisão por não ter se apresentado às autoridades por causa de um antigo caso penal. O último julgamento de Alexei Navalny aconteceu em 2022, sendo condenado a mais nove anos de prisão, após o Tribunal de Justiça russo proibir a organização de Alexei Navalny e a classificar como ‘extremista’.

O opositor russo cumpria pena em prisão do Ártico desde dezembro do ano passado, após ter desaparecido por três semanas. Em 2023, documentário ‘Navalny’, que investiga a tragédia do envenenamento do proeminente opositor russo, venceu o prêmio de Melhor Documentário no Oscar. Produzido pela HBO Max e CNN Films, “Navalny” estreou em 25 de janeiro de 2022 no Festival de Cinema de Sundance. O filme venceu também o prêmio de melhor documentário em fevereiro no Bafta, o Oscar britânico.