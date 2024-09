Irã afirma que morte do seu general em Beirute ‘nunca ficará sem resposta’

Chefe da diplomacia iraniana descreveu a morte do vice-comandante de operações da força militar, o general de brigada Abbas Nilforushan, como ‘um ato cruel e covarde’

EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD A própria Guarda Revolucionária condenou a morte do seu general, mas não fez menção a uma possível vingança



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou neste domingo (29) que a morte de um general de brigada da Guarda Revolucionária iraniana em um ataque lançado por Israel em Beirute “nunca ficará sem resposta”. “Sem dúvida, este crime horrível do regime agressor sionista nunca ficará sem resposta”, disse Araqchi, que está em Nova York participando na Assembleia Geral da ONU, em um comunicado. “O aparelho diplomático também utilizará todos os meios possíveis, as suas capacidades políticas, diplomáticas, jurídicas e internacionais para perseguir os criminosos e aqueles que os apoiam”, acrescentou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O chefe da diplomacia iraniana descreveu a morte do vice-comandante de operações da força militar, o general de brigada Abbas Nilforushan, como “um ato cruel e covarde” e um exemplo da “natureza terrorista e criminosa do regime sionista”. Nilforushan morreu na sexta-feira nos ataques israelenses contra Beirute, nos quais também morreu o líder da milícia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, um dos principais aliados no país persa. O aviso de Araqchi é o mais duro pronunciado até agora por uma autoridade iraniana, que até agora tinha mostrado alguma cautela sem defender uma resposta direta de Teerã contra Israel.

A própria Guarda Revolucionária condenou a morte do seu general, mas não fez menção a uma possível vingança. Um completo contraste com a reação à morte de sete membros da Guarda Revolucionária no consulado iraniano em Damasco no último mês de abril, em um ataque atribuído a Israel e após o qual se multiplicaram os apelos à vingança. Em retaliação, o Irã lançou centenas de mísseis e drones contra Israel em meados de abril, na primeira vez em que Teerã atacou diretamente o território israelense, em um bombardeio que, apesar da sua natureza espectacular, quase não causou danos.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte