Rússia reivindica tomada da cidade de Makiivka, na região de Lugansk

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, o número de dispositivos não tripulados destruídos pelas forças russas na Ucrânia já passou de 32 mil

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Ao longo do último dia, as forças russas abateram 172 drones em zonas de combate



O Exército da Rússia retomou o controle sobre a cidade de Makiivka, na região ucraniana de Lugansk, segundo informou neste domingo (29) o Ministério da Defesa russo. Segundo o comunicado militar, a cidade, já conquistada em 2022 e depois recuperada pelas forças ucranianas, voltou ao controle russo no âmbito das ações ofensivas do grupo de tropas Zapad (Oeste) naquele setor da frente de batalha. As baixas inimigas naquela área totalizaram 450 homens em um dia, segundo a Defesa russa. Além disso, ao longo do último dia, as forças russas abateram 172 drones em zonas de combate na Ucrânia, detalhou o comunicado militar. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, o número de dispositivos não tripulados destruídos pelas forças russas na Ucrânia chega a 32.503, segundo os militares russos.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte