Jovem Pan > Notícias > Mundo > Irã afirma que ‘não negociará’ com os Estados Unidos

Irã afirma que ‘não negociará’ com os Estados Unidos

Secretário iraniano Ali Larijani negou as informações de que as autoridades iranianas tentaram iniciar conversas com o governo Trump

  • Por Jovem Pan
  • 02/03/2026 06h47 - Atualizado em 02/03/2026 07h03
  • BlueSky
LEBANESE PARLIAMENT / AFP Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teerã Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teerã

Após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã, o poderoso chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani, negou qualquer negociação com o governo americano. “Não negociaremos com os EUA”, declarou Larijani nesta segunda-feira (2), em publicação nas redes sociais. Ele desmentiu as notícias veiculadas pela imprensa de que representantes iranianos teriam tentado iniciar conversas com Washington.

Larijani também acusou o presidente americano Donald Trump de ter “mergulhado a região no caos com seus ‘sonhos ilusórios'”. Ele acrescentou que Trump agora está preocupado com as perdas entre as forças americanas.

Na manhã de sábado (28), os EUA e Israel lançaram ataques aéreos massivos contra o Irã. Entre os mortos estava o Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Em resposta, o Irã vem atacando instalações militares israelenses e americanas na região do Golfo desde sábado. De acordo com as Forças Armadas Alemãs (Bundeswehr), esses ataques também atingiram bases da Bundeswehr no Iraque e na Jordânia.

*Matéria em atualização

*Com informações da AFP

Leia também

Assassinato de Khamenei abre 'caixa de Pandora', diz chanceler iraniano à ONU
Israel faz novos ataques contra o Irã após interceptar míssil do Hezbollah
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >