Irã afirma que ‘não negociará’ com os Estados Unidos

Secretário iraniano Ali Larijani negou as informações de que as autoridades iranianas tentaram iniciar conversas com o governo Trump

LEBANESE PARLIAMENT / AFP Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teerã



Após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã, o poderoso chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani, negou qualquer negociação com o governo americano. “Não negociaremos com os EUA”, declarou Larijani nesta segunda-feira (2), em publicação nas redes sociais. Ele desmentiu as notícias veiculadas pela imprensa de que representantes iranianos teriam tentado iniciar conversas com Washington.

Larijani também acusou o presidente americano Donald Trump de ter “mergulhado a região no caos com seus ‘sonhos ilusórios'”. Ele acrescentou que Trump agora está preocupado com as perdas entre as forças americanas.

Na manhã de sábado (28), os EUA e Israel lançaram ataques aéreos massivos contra o Irã. Entre os mortos estava o Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Em resposta, o Irã vem atacando instalações militares israelenses e americanas na região do Golfo desde sábado. De acordo com as Forças Armadas Alemãs (Bundeswehr), esses ataques também atingiram bases da Bundeswehr no Iraque e na Jordânia.

