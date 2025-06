Irã afirma que não vai negociar acordo nuclear enquanto houver ataques de Israel ao país

Decisão foi comunicada pelo presidente iraniano Masoud Pezeshkian ao líder francês Emmanuel Macron, durante conversa telefônica; risco de conflito de maiores proporções deixa o mundo em alerta

Atta Kenare/AFP Defesas aéreas iranianas tentam interceptar projéteis israelenses sobre a capital Teerã



O governo do Irã anunciou neste sábado (14) que não continuará participando das negociações sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos enquanto Israel mantiver os ataques a seu território. A decisão foi comunicada pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ao presidente da França, Emmanuel Macron, durante uma conversa telefônica divulgada pela presidência iraniana. “O Irã não aceitará exigências irracionais sob pressão e não se sentará à mesa de negociações enquanto o regime sionista continuar com seus ataques”, declarou Pezeshkian, em referência a Israel.

A suspensão do diálogo ocorre em um momento de grave escalada militar entre Israel e Irã. Desde o dia 12, os dois países trocam ataques que já causaram dezenas de mortes e ampliaram o risco de um conflito regional. O Exército israelense realizou bombardeios em larga escala contra instalações militares e nucleares iranianas, matando pelo menos 78 pessoas, entre elas militares de alta patente e cientistas ligados ao programa nuclear do país, segundo o governo iraniano.

Em retaliação, o Irã lançou dezenas de mísseis contra alvos em Israel. Três civis morreram e mais de 80 ficaram feridos, após um dos projéteis atingir uma área residencial em Rishon Lezion, próximo a Tel Aviv. A maioria dos mísseis foi interceptada, com apoio das forças americanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio às ações israelenses e disse que o Teerã deve aceitar um acordo nuclear ou enfrentará “ataques ainda mais brutais”. Já o secretário de Estado americano, Marco Rubio, advertiu o Irã contra qualquer ofensiva a tropas dos EUA instaladas em países árabes.

França e Reino Unido também se posicionaram ao lado de Israel. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que seu país poderá ajudar na defesa israelense “se estiver em condições de fazê-lo”, mas descartou envolvimento em ações ofensivas. O premiê britânico, Keir Starmer, disse que o Reino Unido não participou dos ataques, mas reafirmou que Israel tem o direito à autodefesa. A tensão aumentou após o Irã ameaçar atingir bases militares, missões diplomáticas e navios de países que apoiarem Israel na região. Em comunicado citado pela agência Mehr, o governo iraniano alertou que “qualquer interferência resultará em ataques a todas as bases regionais dos governos cúmplices, incluindo instalações no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho”.

Além dos mortos, os ataques deixaram mais de 320 feridos no Irã e levaram ao fechamento de aeroportos nos dois países. Israel afirmou ter atingido mais de 200 alvos, incluindo uma usina de urânio em Isfahan e instalações próximas ao complexo nuclear de Natanz. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou danos, mas afirmou que não houve aumento nos níveis de radiação.

Analistas internacionais alertam para o risco de um conflito de maiores proporções, com envolvimento direto de potências ocidentais. Diplomatas da França, Reino Unido e Alemanha tentam articular uma resposta diplomática para conter a crise. Enquanto isso, o papa Leão XIV fez um apelo por moderação, pedindo “responsabilidade e razão” às partes envolvidas.

*Com informações da AFP

