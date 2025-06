Trump diz que Irã tem ‘segunda chance’ de chegar a acordo nuclear antes que ‘não reste nada’

Após os ataques israelenses, os EUA estão transferindo seus recursos militares, incluindo navios, para o Oriente Médio, a fim de se proteger contra possíveis ataques retaliatórios iranianos

EFE/EPA/JIM LO SCALZO O presidente americano pressionou o Irã ao se reunir com sua equipe em um gabinete de crise



O presidente Donald Trump clamou ao Irã na sexta-feira (13), para que se chegue logo a um acordo sobre a redução de seu programa nuclear. Enquanto isso, Israel prometeu continuar bombardeando o país. O republicano caracterizou o momento instável no Oriente Médio como uma possível “segunda chance” para a liderança iraniana evitar mais destruição “antes que não reste nada e salvar o que antes era conhecido como Império Iraniano”.

O presidente americano pressionou o Irã ao se reunir com sua equipe em um gabinete de crise para discutir o difícil caminho a seguir após os ataques devastadores de Israel ao Irã. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu manter a ofensiva por “quantos dias forem necessários” para destruir o programa nuclear iraniano.

A Casa Branca afirma que não teve envolvimento nos ataques, mas Trump destacou que Israel usou um vasto arsenal de armas fornecido pelos Estados Unidos para atingir a principal instalação de enriquecimento do Irã, localizada em Natanz, bem como os principais cientistas e autoridades para o programa nuclear do país.

Trump disse em sua plataforma de mídia social, a Truth Social, que havia alertado os líderes do Irã de que “seria muito pior do que qualquer coisa que eles conhecem, antecipam ou foram informados, pois os Estados Unidos fabricam o melhor e mais letal equipamento militar do mundo e que Israel tem muito disso, com muito mais por vir – e eles sabem como usá-lo”.

Poucas horas antes de Israel lançar seus ataques ao Irã na madrugada de sexta-feira (13), Trump ainda mantinha uma tênue esperança de que a longa disputa pudesse ser resolvida sem ação militar. Agora, ele será testado novamente em sua capacidade de cumprir sua promessa de campanha de livrar os Estados Unidos de conflitos estrangeiros.

Após os ataques israelenses, os Estados Unidos estão transferindo seus recursos militares, incluindo navios, para o Oriente Médio, a fim de se proteger contra possíveis ataques retaliatórios do Irã, de acordo com dois funcionários americanos que falaram sob condição de anonimato à AP. A Marinha americana ordenou que o contratorpedeiro USS Thomas Hudner começasse a navegar em direção ao Mediterrâneo Oriental e ordenou que um segundo contratorpedeiro começasse a avançar, para que estivesse disponível se solicitado pela Casa Branca.

À medida que Israel intensificava os planos para ataques nas últimas semanas, o Irã sinalizou que os Estados Unidos seriam responsabilizados no caso de um ataque israelense. O aviso foi emitido pelo ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araghchi, enquanto ele participava de negociações com um enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

Os ataques de sexta ocorreram quando Trump planejava enviar Witkoff a Omã no domingo (15), para a próxima rodada de negociações com o ministro das Relações Exteriores do Irã.

Witkoff ainda planeja ir a Omã para conversar sobre o programa nuclear de Teerã, mas não está claro se os iranianos participarão, de acordo com autoridades americanas que falaram sob condição de anonimato.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório