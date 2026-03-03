Jovem Pan > Notícias > Mundo > Irã alerta Europa sobre eventual envolvimento no conflito: ‘Seria ato de guerra’ 

Irã alerta Europa sobre eventual envolvimento no conflito: ‘Seria ato de guerra’ 

A República Islâmica reage à declaração de Alemanha, Reino Unido e França sobre a possibilidade de adotar ‘ações defensivas’ e afirma que significará cumplicidade com Israel e EUA

  • Por Jovem Pan*
  • 03/03/2026 08h55
Divulgação / Iranian Foreign Ministry Esmaeil Baqaei O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei. 

O Irã advertiu nesta terça-feira (3) os países europeus contra um envolvimento em seu conflito com Israel e os Estados Unidos, depois que Alemanha, Reino Unido e França afirmaram que poderiam adotar “ações defensivas” para neutralizar as capacidades de lançamento de mísseis da República Islâmica.

“Seria um ato de guerra. Qualquer ato do tipo contra o Irã seria considerado cumplicidade com os agressores. Seria considerado um ato de guerra contra o Irã“, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, ao ser questionado sobre a declaração dos três países europeus.

*AFP

