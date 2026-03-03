Israel realiza ‘ataques simultâneos’ em Teerã e Beirute

Exército afirma ter atingido alvos militares iranianos e do Hezbollah; fumaça foi vista sobre a capital libanesa após bombardeios

Foto por IBRAHIM AMRO / AFP Colunas de fumaça se elevam dos locais dos ataques aéreos israelenses nos subúrbios do sul de Beirute em 3 de março de 2026.



O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (3) “ataques simultâneos” em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah.

“A Força Aérea israelense lançou ataques seletivos contra alvos militares do regime terrorista iraniano e da organização terrorista Hezbollah”, afirmou o comando militar na plataforma de mensagens Telegram.

Segundo imagens da AFPTV, uma grande nuvem de fumaça era observada sobre a capital libanesa.

Teerã foi sacudida por fortes explosões, segundo jornalistas da AFP. As detonações foram ouvidas na zona norte da cidade, mas não foi possível determinar os alvos atingidos.

A imprensa iraniana também relatou explosões na cidade de Karaj, perto de Teerã, e na cidade de Isfahan, no centro do país.

*AFP