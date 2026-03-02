Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz e ameaça incendiar navios

EFE Estreito de Ormuz



A Guarda Revolucionária do Irã declarou nesta segunda-feira (2) que o estreito de Ormuz fechado e ameaça as embarcações que tentarem atravessá-lo, segundo informações da mídia iraniana.

A decisão foi comunicada pelo comandante da Guarda Revolucionária como represália pela morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que aconteceu após ataques de Israel e dos Estados Unidos no último sábado (28).

Impacto no preço do petróleo

O preço do petróleo deve continuar volátil e oscilar entre US$ 80 e US$ 100 o barril após o ataque norte-americano ao Irã, e a consequente retaliação, afirma o sócio da Leggio Consultoria, Marcus D’Elia.

Para ele, tudo vai depender do período em que o estreito de Ormuz permanecer fechado. Se o acesso ficar bloqueado por mais de 40 dias, há risco de faltar petróleo no mundo.

“O atual conflito impacta diretamente o Estreito de Ormuz, por onde é exportada 15% da produção mundial de petróleo. Deste volume, cerca de 80% vai para a Ásia, principalmente China, Índia, Japão e Coreia. Com as ameaças do governo iraniano de atacar navios que passarem por este estreito, as petroleiras suspenderam a navegação no trecho”, explica D’Elia.

Segundo ele, o estreito poderá estar completamente fechado no caso do uso de minas subaquáticas, que exigem um tempo longo para recuperação da navegabilidade, ou restrito a partir do momento em que o risco para embarcações se torna elevado. O que aumenta o seguro e frete destas cargas e reduz o interesse de armadores em realizar este transporte.

“O impacto disso pode variar significativamente conforme o tempo em que a passagem permanecer interrompida”, explica D’Elia.

*Em atualização