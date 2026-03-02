O petróleo no tabuleiro: como a geopolítica dita o ritmo da transição energética

Energia em tempos de guerra expõe o verdadeiro desafio das metas climáticas

STR / AFP Países que controlam recursos energéticos continuam exercendo influência global significativa, enquanto nações dependentes buscam diversificar suas matrizes para reduzir vulnerabilidades.



A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã recolocou um velho protagonista no centro da política internacional: o petróleo. Sempre que o Oriente Médio entra em estado de alerta, o mercado global reage imediatamente. O preço do barril oscila, países reforçam estoques estratégicos e governos voltam a discutir segurança energética antes mesmo de falar em descarbonização. O episódio revela uma realidade que muitas vezes fica fora do debate público: a transição energética global não acontece em um ambiente estável. Ela ocorre em meio a guerras, disputas comerciais e interesses estratégicos nacionais. E é justamente nesse ponto que surge o principal dilema climático do século XXI. Apesar do avanço das energias renováveis, o sistema econômico mundial ainda depende fortemente dos combustíveis fósseis. Cerca de um quinto do petróleo consumido no planeta passa pelo Estreito de Ormuz, região diretamente impactada por qualquer escalada militar envolvendo o Irã. Basta a ameaça de interrupção logística para que mercados globais entrem em alerta. A consequência é previsível. Em momentos de instabilidade, países priorizam garantir abastecimento energético. A lógica da segurança nacional passa a falar mais alto do que metas climáticas de longo prazo. Foi assim após a invasão da Ucrânia, quando a Europa voltou a ampliar o uso de carvão e gás natural para evitar colapso energético. O mesmo movimento tende a se repetir sempre que o petróleo se torna instrumento geopolítico.

Isso não significa que a transição energética tenha fracassado. Significa que ela entrou em sua fase mais complexa. Durante anos, o debate climático esteve concentrado na expansão tecnológica — painéis solares, energia eólica, carros elétricos. Agora, o desafio é estrutural: reorganizar sistemas energéticos inteiros sem comprometer crescimento econômico, estabilidade social e segurança internacional. A guerra evidencia um ponto central: energia não é apenas uma questão ambiental, mas estratégica. Países que controlam recursos energéticos continuam exercendo influência global significativa, enquanto nações dependentes buscam diversificar suas matrizes para reduzir vulnerabilidades.

Nesse cenário, o Brasil ocupa uma posição singular. O país possui uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, baseada majoritariamente em fontes renováveis, mas ao mesmo tempo figura entre os grandes produtores emergentes de petróleo. A instabilidade internacional tende a aumentar a pressão econômica por novas explorações justamente quando o país tenta se posicionar como liderança climática.

A contradição não é exclusiva do Brasil. Ela define o momento atual da política energética global. O mundo precisa reduzir emissões rapidamente para limitar os impactos das mudanças climáticas, mas ainda não construiu sistemas capazes de substituir totalmente os combustíveis fósseis em situações de crise. A tensão entre Estados Unidos e Irã, portanto, vai além de um conflito regional. Ela funciona como um lembrete incômodo: a transição energética não ocorre em linha reta. Ela avança sob pressão da realidade geopolítica. No fundo, o debate deixou de ser apenas sobre abandonar o petróleo. A questão agora é como realizar essa mudança sem expor economias inteiras a riscos energéticos em um mundo cada vez mais instável. Porque, enquanto guerras ainda forem capazes de mover o preço da energia global em poucas horas, o petróleo continuará sendo não apenas uma commodity, mas um instrumento de poder.

