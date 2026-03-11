Irã ataca navios no Golfo Pérsico e atinge área próxima ao Aeroporto de Dubai

Dois drones iranianos atingiram região próxima ao terminal aéreo mais movimentado do mundo em voos internacionais; quatro pessoas ficaram feridas

AFP Drones caíram perto do aeroporto de Dubai, ferindo quatro pessoas, enquanto navios foram atingidos no Estreito de Ormuz ou em suas proximidades, em 11 de março, enquanto o Irã continuava sua campanha para interromper os mercados de petróleo e o tráfego aéreo e marítimo.



O Irã atacou navios comerciais nesta quarta-feira (11) em todo o Golfo Pérsico e alvejou o Aeroporto Internacional de Dubai, intensificando uma campanha para pressionar a região rica em petróleo, em meio à escalada das preocupações globais com energia e ataques aéreos americanos e israelenses à República Islâmica.

Dois drones iranianos atingiram área próxima do Aeroporto Internacional de Dubai, que abriga a companhia aérea de longa distância Emirates e é o mais movimentado do mundo em viagens internacionais. Quatro pessoas ficaram feridas, mas os voos foram mantidos, segundo o Escritório de Mídia de Dubai.

O comando militar conjunto do Irã também anunciou que começaria a atacar bancos e instituições financeiras no Oriente Médio, uma ameaça que colocaria em risco particularmente Dubai, que abriga muitas instituições financeiras internacionais, bem como a Arábia Saudita e o reino insular do Bahrein.

Mais cedo, um projétil atingiu um navio porta-contêineres na costa de Omã, no Estreito de Ormuz, incendiando-o e forçando a maioria da tripulação a abandonar a embarcação, de acordo com o Exército britânico. O Kuwait afirmou que suas defesas derrubaram oito drones iranianos, e a Arábia Saudita disse ter interceptado cinco drones que se dirigiam ao campo petrolífero de Shaybah.

O Irã efetivamente interrompeu o tráfego de carga no estreito por onde cerca de um quinto do petróleo mundial é transportado do Golfo Pérsico em direção ao Oceano Índico. Também tem como alvo campos petrolíferos e refinarias em nações árabes do Golfo, visando gerar transtornos econômicos globais suficientes para pressionar os Estados Unidos e Israel a encerrarem seus ataques

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) planeja votar nesta quarta uma resolução patrocinada pelo Conselho de Cooperação do Golfo, exigindo que o Irã pare de atacar seus vizinhos árabes.

Israel disse que renovou os ataques a Teerã, capital do Irã, após múltiplos ataques na terça-feira (10) que os moradores descreveram como alguns dos mais pesados durante a guerra. Explosões também foram ouvidas em Beirute e no sul do Líbano, depois que Israel disse estar atingindo alvos ligados ao grupo militante Hezbollah, ligado ao Irã.

*Estadão Conteúdo