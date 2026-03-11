Jovem Pan > Notícias > Mundo > Irã ameaça atacar alvos econômicos de EUA e Israel após bombardeio a banco em Teerã

Irã ameaça atacar alvos econômicos de EUA e Israel após bombardeio a banco em Teerã

Ataque durante a madrugada desta quarta-feira (11) teria deixado funcionários mortos que trabalhavam na instituição

  • Por Jovem Pan*
  • 11/03/2026 07h15
Foto por ATTA KENARE / AFP Colunas de fumaça se elevam do local dos ataques aéreos perto da Torre Azadi, no oeste de Teerã, em 10 de março de 2026. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, provocando uma rápida retaliação da república islâmica, que respondeu com ataques de mísseis em toda a região. A guerra envolveu potências globais, desestabilizou os setores de energia e transporte do mundo e trouxe o caos até mesmo para áreas geralmente pacíficas da região instável. Colunas de fumaça se elevam do local dos ataques aéreos perto da Torre Azadi, no oeste de Teerã, em 10 de março de 2026. 

O Exército iraniano afirmou nesta quarta-feira (11) que, a partir de agora, atacará alvos econômicos dos Estados Unidos e de Israel na região, após os relatos de ataques, durante a madrugada, contra um banco iraniano.

“O inimigo nos deu carta branca para atacarmos centros econômicos e bancos pertencentes aos Estados Unidos e ao regime sionista”, afirmou o comandante operacional do Exército iraniano, Khatam Al Anbiya, em um comunicado.

A imprensa local iraniana informou que ataques de Israel e dos Estados Unidos atingiram, na madrugada de quarta-feira, um banco em Teerã, onde morreram vários funcionários que trabalhavam “excepcionalmente” para preparar o pagamento de salários.

*AFP

