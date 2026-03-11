Irã ameaça atacar alvos econômicos de EUA e Israel após bombardeio a banco em Teerã

Ataque durante a madrugada desta quarta-feira (11) teria deixado funcionários mortos que trabalhavam na instituição

Foto por ATTA KENARE / AFP Colunas de fumaça se elevam do local dos ataques aéreos perto da Torre Azadi, no oeste de Teerã, em 10 de março de 2026.



O Exército iraniano afirmou nesta quarta-feira (11) que, a partir de agora, atacará alvos econômicos dos Estados Unidos e de Israel na região, após os relatos de ataques, durante a madrugada, contra um banco iraniano.

“O inimigo nos deu carta branca para atacarmos centros econômicos e bancos pertencentes aos Estados Unidos e ao regime sionista”, afirmou o comandante operacional do Exército iraniano, Khatam Al Anbiya, em um comunicado.

A imprensa local iraniana informou que ataques de Israel e dos Estados Unidos atingiram, na madrugada de quarta-feira, um banco em Teerã, onde morreram vários funcionários que trabalhavam “excepcionalmente” para preparar o pagamento de salários.

*AFP