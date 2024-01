Irã bombardeia base de grupo rival no Paquistão

País fez ataque inédito em base no Paquistão, estendendo a tensão do Oriente Médio para o Sul da Ásia

Kurdistan 24 / AFP Província do Paquistão foi bombardeada por mísseis e drones do Irã



O Irã atacou a base do grupo radical Jaish al-Adl localizada no Paquistão, nesta terça-feira, 16, um dia após terem lançado mísseis em campos rivais no Iraque e na Síria. Com esta ação, o Irã estende a tensão que já permeia o Oriente Médio para o Sul da Ásia, ocasionando consequências para a região. Segundo o governo paquistanês, o ataque resultou na morte de duas crianças e deixou outras três feridas, alertando para possíveis “consequências sérias”. O bombardeio ocorreu na província do Balochistão, que fica próxima à fronteira com o Irã, com uso de mísseis e drones. O país é conhecido por abrigar há anos grupos que são acusados de agir contra o Irã. O Jaish al-Adl é conhecido como Exército da Justiça e já foi acusado de sequestrar policiais na fronteira iraniana. Apesar do Irã e da Arábia Saudita terem estreitado relações no ano passado, Paquistão, Síria e Iraque vivem uma situação delicada. Estados Unidos e França condenaram os ataques e consideraram “irresponsáveis”. Entre os grupos extremistas apoiados pelo Irã estão também os rebeldes Houthis, do Iêmen, e o Hezbollah, do Líbano.

*Com informações da EFE