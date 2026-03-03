Jovem Pan > Notícias > Mundo > Irã cobra ação urgente da ONU para conter guerra com Israel e EUA

Irã cobra ação urgente da ONU para conter guerra com Israel e EUA

Após bombardeios que mataram o líder supremo Ali Khamenei, Teerã pediu intervenção do Conselho de Segurança no quarto dia de ataques na região

  • Por Jovem Pan
  • 03/03/2026 09h51
Foto por AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP Nesta imagem obtida pela agência de notícias iraniana ISNA, pessoas em luto participam do funeral de crianças mortas em um suposto ataque a uma escola primária na província iraniana de Hormozgan, em Minab, em 3 de março de 2026. A mídia iraniana noticiou centenas de vítimas iranianas, inclusive em uma escola para meninas, embora repórteres da AFP não tenham conseguido verificar os números de forma independente. A guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã se espalhou pelo Oriente Médio, ameaçando mergulhar a economia global no caos, com o Líbano e os exportadores de energia do Golfo arrastados para o conflito. Pessoas em luto participam do funeral de crianças mortas em um suposto ataque a uma escola primária na província iraniana de Hormozgan, em Minab, em 3 de março de 2026. 

O Irã pediu nesta terça-feira (2) ao Conselho de Segurança da ONU que atue com urgência para deter a guerra com Israel e os Estados Unidos.

“O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem um dever (…) se quiser, pode agir, porque não há outro obstáculo à ação além de sua própria vontade“, afirmou o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei.

O conflito iniciado no sábado com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, que mataram, entre outros, o líder supremo iraniano Ali Khamenei, está nesta terça-feira em seu quarto dia.

O Irã respondeu atacando bases americanas no Golfo e lançando mísseis e drones contra Israel.

*AFP

