Irã cobra ação urgente da ONU para conter guerra com Israel e EUA
Após bombardeios que mataram o líder supremo Ali Khamenei, Teerã pediu intervenção do Conselho de Segurança no quarto dia de ataques na região
O Irã pediu nesta terça-feira (2) ao Conselho de Segurança da ONU que atue com urgência para deter a guerra com Israel e os Estados Unidos.
“O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem um dever (…) se quiser, pode agir, porque não há outro obstáculo à ação além de sua própria vontade“, afirmou o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei.
O conflito iniciado no sábado com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, que mataram, entre outros, o líder supremo iraniano Ali Khamenei, está nesta terça-feira em seu quarto dia.
O Irã respondeu atacando bases americanas no Golfo e lançando mísseis e drones contra Israel.
*AFP
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.