Irã confirma morte do chefe de segurança Ali Larijani

Sua morte é um grande golpe para o Irã, pois significaria a perda de uma figura-chave considerada hábil em navegar tanto no terreno ideológico quanto no diplomático

LEBANESE PARLIAMENT / AFP Esta foto divulgada pela assessoria de imprensa do Parlamento libanês mostra o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, falando após sua reunião com o presidente do Parlamento do Líbano em Beirute



O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmou nesta terça-feira (17) a morte de seu presidente, Ali Larijani, depois que Israel afirmou tê-lo assassinado em um ataque aéreo. “As almas puras dos mártires acolheram a alma purificada do servo justo de Deus, o mártir Dr. Ali Larijani”, declarou o conselho, acrescentando que tanto seu filho quanto seu guarda-costas também morreram no ataque.

“Após toda uma vida de luta pelo progresso do Irã e da Revolução Islâmica, finalmente alcançou sua aspiração de toda a vida, respondeu ao chamado divino e alcançou com honra a doce graça do martírio na trincheira do serviço”, acrescentou. Após a morte do aiatolá Ali Khamenei no início da guerra do Oriente Médio, o chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã, Ali Larijani, tornou-se ainda mais poderoso do que havia sido em décadas.

Segundo a agência Fars, Larijani foi atingido por ataques de “caças americanos e israelenses na casa de sua filha”. Apesar dessa perda “amarga”, “a perseverança do povo (…) e a conquista da vitória final tornarão a situação ainda mais amarga para os criminosos sionistas”, reagiu o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

Desde o início da guerra, Larijani desempenhou um papel muito mais visível do que o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, que não é visto em público desde que foi nomeado para suceder o pai.

Os funerais de Larijani, assim como o do comandante da força paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, também morto pela manhã, serão realizados na quarta-feira às 10h30 GMT (7h30 de Brasília) no centro de Teerã, juntamente com os dos militares da fragata afundada pelos Estados Unidos em 4 de março, ao largo da costa do Sri Lanka, segundo informaram as agências Fars e Tasnim.

Quem era Ali Larijani?

Ali Larijani, chefe do aparato de segurança de Teerã, passou anos nas sombras do poder iraniano antes de se situar como uma de suas personalidades de maior destaque desde o início da guerra contra Israel e Estados Unidos. Sua morte é um grande golpe para o Irã, pois significaria a perda de uma figura-chave considerada hábil em navegar tanto no terreno ideológico quanto no diplomático.

Hábil em equilibrar lealdade ideológica com pragmatismo, Larijani desempenhou um papel fundamental antes da guerra, tanto na política nuclear quanto na diplomacia.

Em 2025, após a última guerra do Irã contra Israel e os Estados Unidos, ele foi nomeado chefe do principal órgão de segurança do Irã, o Conselho Supremo de Segurança Nacional — cargo que já havia ocupado quase duas décadas antes —, coordenando estratégias de defesa e supervisionando a política nuclear.

*Com informações da AFP