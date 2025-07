Irã descarta retomada rápida das negociações nucleares com os Estados Unidos

Chanceler iraniano Abbas Araqchi declarou que tratativas só retornarão ‘se os EUA garantirem que não voltarão atacar durante as conversas’ e assegurou ‘que as portas da diplomacia jamais serão fechadas’

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, descartou nesta terça-feira (1º) uma retomada rápida das negociações nucleares com os Estados Unidos, como foi sugerido pelo presidente americano Donald Trump após a guerra com Israel. “Não acredito que as negociações sejam retomadas tão rapidamente”, disse Araqchi em entrevista à emissora de televisão americana “CBS”. “Para decidirmos retomar as negociações, primeiro precisamos garantir que os Estados Unidos não nos atacarão militarmente novamente durante as negociações”, destacou.

“E acho que, com todas essas considerações, ainda precisamos de mais tempo”, acrescentou. Apesar de tudo, o ministro das Relações Exteriores iraniano assegurou “que as portas da diplomacia jamais serão fechadas”. Ao mesmo tempo, Araqchi garantiu que o Irã se defenderá caso sofra novos ataques. “Demonstramos e provamos, durante esta guerra imposta de 12 dias, que temos capacidade de nos defender e continuaremos a fazê-lo caso qualquer agressão seja lançada contra nós”, completou.

Irã e Estados Unidos iniciaram negociações indiretas sobre o programa nuclear iraniano em 12 de abril. Cinco rodadas de negociações foram realizadas, mediadas por Omã, em meio a divergências significativas sobre o enriquecimento de urânio por parte de Teerã, que Washington deseja interromper. Essas negociações foram paralisadas desde que Israel lançou uma ofensiva militar contra o Irã em 13 de junho, desencadeando uma guerra de 12 dias que terminou após um cessar-fogo anunciado por Trump.

Durante o conflito, os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares iranianas – Fordow, Natanz e Isfahan. Pelo menos 935 pessoas, incluindo 38 crianças, morreram no Irã e outras 28 em Israel, segundo informações de ambos os governos.

