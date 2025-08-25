Irã discute com a Rússia seu programa nuclear antes de reunião com europeus

De acordo com o Kremlin, Vladimir Putin e Masud Pezeshkian conversaram por telefone e abordaram ‘a situação do programa nuclear iraniano’

EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL Vladimir Putin e o presidente do Irã, Masud Pezeshkian, discutiram nesta segunda-feira o programa nuclear de Teerã



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente do Irã, Masud Pezeshkian, discutiram nesta segunda-feira (25) o programa nuclear de Teerã, após vários países europeus ameaçarem restabelecer as sanções ao país persa se não houver acordo sobre o tema. O Irã retomará na terça-feira (26), em Genebra, as negociações sobre seu programa nuclear com França, Reino Unido e Alemanha, anunciou a televisão estatal iraniana.

Os três países europeus — que fizeram parte do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã de 2015 — ameaçam restabelecer, no final de agosto, as sanções suspensas sob esse pacto, para garantir que o programa de Teerã se limite a fins civis, conforme estipulado por uma cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Vladimir Putin e Masud Pezeshkian conversaram por telefone, informou o Kremlin nesta segunda. Os líderes discutiram “a situação a respeito do programa nuclear do Irã”, acrescentou a mesma fonte. A Presidência iraniana afirmou que Pezeshkian agradeceu a Putin por seu apoio ao “direito ao enriquecimento” de urânio por parte de Teerã e afirmou que seu país “não busca, nem jamais buscará, fabricar armas nucleares”. O Irã nega que seu programa nuclear tenha fins militares, mas Israel e países ocidentais suspeitam que Teerã busca obter a bomba atômica.

A Rússia, que se aproximou do Irã desde o início de sua ofensiva na Ucrânia em 2022, tem defendido publicamente o direito de Teerã de usar a energia nuclear para fins civis.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert