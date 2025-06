Irã diz que usará mesquitas, estações de metrô e escolas como refúgios contra ataques israelenses

Mais cedo, uma explosão atingiu o centro de Teerã, marcando o quarto dia do conflito entre os dois países

Abedin Taherkenareh/EFE/EPA Na sexta-feira (13), iranianos comemoraram após o ataque com mísseis lançado pelo Irã contra Israel, em Teerã



Mesquitas, estações de metrô e escolas servirão de abrigo para a população iraniana contra os ataques israelenses a partir da noite deste domingo (15), disse a porta-voz do governo. “As mesquitas são um dos abrigos para a população, e o metrô estará aberto a partir desta noite”, disse Fatemeh Mohajerani à televisão estatal, acrescentando que as escolas também são “um lugar seguro” para se refugiar. No entanto, ela não especificou se este anúncio se referia apenas a Teerã ou também a outras cidades do país.

Mais cedo, uma explosão atingiu o centro de Teerã, informou a agência de notícias iraniana Tasnim, marcando o quarto dia do conflito entre Israel e Irã. Ao menos 128 pessoas morreram nos ataques israelenses de sexta-feira e sábado no Irã, e centenas ficaram feridas. Segundo o Ministério da Saúde, citado pelo jornal Etemad, “128 pessoas foram assassinadas nesses ataques militares e cerca de 900 feridos foram atendidos” em hospitais.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório