Mísseis iranianos deixam 10 mortos em Israel em mais uma noite de ataques mútuos

Israelenses iniciaram sua ofensiva contra a República Islâmica na quinta-feira (12), no horário de Brasília, bombardeando instalações militares e nucleares no país

GIL COHEN-MAGEN / AFP Equipes de resgate israelenses vasculham os escombros de um prédio danificado, após um ataque noturno com mísseis iranianos em Bat Yam



Os disparos de mísseis iranianos contra Israel mataram pelo menos 10 pessoas durante a noite de sábado (14), informaram as autoridades neste domingo (15), enquanto os arqui-inimigos continuavam lançando novas ondas de ataques no confronto mais intenso de sua história. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, relatou 13 mortos e mais de 350 feridos em seu país em decorrência dos bombardeios iranianos desde o início da escalada militar. No Irã, uma densa nuvem de fumaça cobriu a capital após aeronaves israelenses atingirem dois depósitos de combustível.

O presidente americano, Donald Trump, alertou o Irã que o Exército americano responderia com “força total” se atacassem seu país e enfatizou que Washington “não tem nada a ver” com os ataques de Israel às instalações nucleares de Teerã.

Israel iniciou sua ofensiva contra a República Islâmica na quinta-feira (12), no horário de Brasília, bombardeando instalações militares e nucleares no país em ataques que deixaram dezenas de mortos e centenas de feridos. O representante do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, informou na sexta-feira (13) que pelo menos 78 pessoas morreram e mais de 320 ficaram feridas, a “grande maioria civis”.

As autoridades iranianas não divulgaram um balanço atualizado, mas Teerã afirma que Israel matou nove cientistas nucleares e oficiais superiores da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do país.

Em resposta, a República Islâmica lançou mísseis contra Israel, e os ataques mútuos continuaram neste domingo (15). A polícia israelense informou que seis pessoas morreram e pelo menos 180 ficaram feridas em um ataque com mísseis durante a noite em Bat Yam, perto de Tel Aviv. Equipes de emergência inspecionaram o prédio bombardeado ao amanhecer, e a polícia informou que pelo menos sete pessoas estavam desaparecidas. No norte de Israel, equipes de resgate e médicos disseram que um ataque destruiu um prédio de três andares em Tamra, matando quatro mulheres.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório