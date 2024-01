Irã lança satélite em órbita mais alta e amplia tensões no Oriente Médio

Programa espacial do país é alvo de críticas por parte do Ocidente, que teme que o aprimoramento de mísseis balísticos

EFE/EPA/IRANIAN ARMY OFFICE Uma foto disponibilizada pelo escritório do Exército iraniano em 19 de janeiro de 2024 mostra um míssil sendo lançado durante um exercício militar no Golfo Pérsico, sul do Irã



O Irã anunciou neste sábado, 20, o lançamento com sucesso do satélite Soraya em sua órbita mais alta até o momento. O programa espacial do país é alvo de críticas por parte do Ocidente, que teme que o aprimoramento de mísseis balísticos de Teerã. A novidade surge em meio a um cenário de intensas tensões no Oriente Médio, com a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza e os ataques entre os iranianos e o Paquistão. Segundo a agência de notícias estatal IRNA, o Soraya foi colocado em órbita a uma altitude de aproximadamente 750 quilômetros acima da superfície da Terra, utilizando o foguete Qaem 100 de três estágios.

Anteriormente, os Estados Unidos expressaram sua preocupação com os lançamentos de satélites do Irã, alegando que eles desafiam uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. O país pediu a Teerã que não realizasse atividades relacionadas a mísseis balísticos capazes de lançar armas nucleares. Vale ressaltar que as sanções da ONU relacionadas ao programa de mísseis balísticos do Irã expiraram em outubro do ano passado.