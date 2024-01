Relógio de pulso de Arnold Schwarzenegger é leiloado por R$ 1,4 milhão

Relógio de pulso não foi declarado pelo ator ao desembarcar em Munique e gerou um processo fiscal

Reprodução/Instagram/schwarzenegger O ator aproveitou o evento para destacar os avanços na luta contra a poluição



O ator Arnold Schwarzenegger teve seu relógio de pulso leiloado por 270 mil euros, cerca de R$ 1,4 milhão durante um jantar na Áustria em prol de sua instituição de caridade, a Schwarzenegger Climate Initiative. O evento, que contou com a presença de diversas peças de arte e joias exclusivas, arrecadou um total de 1,31 milhões de euros. O ator aproveitou o evento para destacar os avanços na luta contra a poluição e agradeceu a todos que se uniram a ele nessa causa. No entanto, o relógio em questão foi motivo de problemas para Schwarzenegger. Ao desembarcar de um voo de Los Angeles no aeroporto de Munique, o ator não declarou o relógio Audemars Piguet aos funcionários da alfândega. Por conta disso, ele está enfrentando um processo fiscal criminal e chegou a ficar detido por mais de duas horas no aeroporto.