Irã marca eleições para 28 de junho para escolher novo presidente

Registro dos candidatos será feito de 30 de maio a 3 de junho, e a campanha eleitoral será realizada de 12 a 27 de junho

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Ebrahim Raisi morreu no domingo (19) em um acidente de helicóptero



Em meio as homenagens e preparação para o enterro do presidente Ebrahim Raisi, o Irã anunciou nesta segunda-feira (20) que vai realizar eleições presidenciais no dia 28 de junho para escolher o novo líder do país após a morte de Raisi com outras oito pessoas em um acidente de helicóptero ocorrido no último domingo. Até essa data, o atual primeiro vice-presidente, Mohamad Mojber, chefiará o governo iraniano interinamente, após ter sido aprovado nesta segunda-feira pelo líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. O registro dos candidatos será feito de 30 de maio a 3 de junho, e a campanha eleitoral será realizada de 12 a 27 de junho, informou a agência de notícias Tasnim. Os candidatos que se apresentarem deverão superar o veto do Conselho dos Guardiões, órgão composto de 12 membros, seis juristas e seis clérigos, que analisa a legislação adotada pelo Parlamento e participa na organização de eleições.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ultraconservador Raisi chegou ao poder na eleição presidencial de 2021, que registrou o menor índice de participação na história do Irã, 48,8%. As eleições agora serão realizadas em meio a um forte descontentamento público com a má situação econômica e a repressão social, especialmente das mulheres com a nova campanha para restabelecer o uso do véu islâmico. As recentes eleições parlamentares de março registraram a menor participação nos 45 anos da República Islâmica, quando apenas 41% do eleitorado foi às urnas. Raisi morreu em um acidente de helicóptero na província do Azerbaijão Oriental devido a uma “falha técnica”, segundo autoridades iranianas. O helicóptero foi encontrado somente hoje, por causa das dificuldades nas operações de resgate, prejudicadas pelo mau tempo

*Com informações da EFE