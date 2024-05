Papa Francisco expressa condolências pela morte de presidente iraniano em acidente de helicóptero

‘Transmito a garantia da proximidade espiritual à nação nesses momentos difíceis’, disse o pontífice em trecho do telegrama

Andreas SOLARO / AFP Mnesagem foi enviada nesta segunda-feira (20), pós acidente que matou o presidente do Irã



Nesta segunda-feira (20), o papa Francisco expressou suas condolências ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, pela trágica morte do presidente Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero, na madrugada desta segunda-feira (20). Em um telegrama enviado a Khamenei, o papa confiou as almas dos falecidos à misericórdia divina e ofereceu suas orações às famílias enlutadas. Ele também assegurou a proximidade espiritual à nação iraniana durante esse momento de luto e dificuldade. A mensagem de solidariedade foi transmitida em meio à comoção causada pela perda do presidente. “Confiando as almas dos falecidos à misericórdia do Todo Poderoso, e com as orações por aqueles que choram sua perda, especialmente suas famílias, transmito a garantia da proximidade espiritual à nação nesses momentos difíceis”, disse em trecho.

*Reportagem produzida com auxílio de IA