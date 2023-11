Irã pede a países muçulmanos que classifiquem Exército de Israel como ‘grupo terrorista’

Presidente Ebrahim Raisi também defende que as nações ‘armem os palestinos’ e rompam relações políticas e econômicas com o governo israelense

EFE/EPA/IRAN'S PRESIDENTIAL OFFICE Foto disponibilizada pelo Gabinete Presidencial do Irã mostra o presidente iraniano Ebrahim Raisi participando da cúpula de líderes da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) sobre a Palestina



O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, pediu neste sábado, 11, que países muçulmanos nomeiem o Exército de Israel como um “grupo terrorista” por sua operação militar na Faixa de Gaza. Em reunião na Arábia Saudita com os líderes árabes e muçulmanos, Raisi também pediu aos países muçulmanos que “armem os palestinos”, se “os ataques continuarem” em Gaza. “O Exército israelense deve ser reconhecido como uma organização terrorista”, declarou o presidente iraniano durante uma reunião de emergência da Liga Árabe e da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) sobre a guerra entre Israel e Hamas. O Irã apoia o Hamas e considero o grupo islâmico um “movimento de libertação”, enquanto Estados Unidos, Canadá e União Europeia classificam este grupo como uma “organização terrorista”. “Agora que as organizações internacionais se tornaram inúteis, devemos assumir um papel”, acrescentou Raisi, pedindo aos países muçulmanos que “rompam qualquer relação política e econômica” com Israel, um Estado que o Irã não reconhece.