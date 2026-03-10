Irã publica vídeo animado com Trump ao lado do diabo; confira
Animação reforça a acusação de que o governo dos EUA são responsáveis por destruir uma escola de meninas no sul do país
Um vídeo compartilhado pela mídia estatal do Irã, no último dia 7, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (10). A animação feita em estilo dos brinquedos LEGO mostra o presidente americano Donald Trump ao lado de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e do diabo.
Eles estariam procupados com a repercusão do caso Epstein no início do video, e esse seria o mitivo para iniciar a guerra, com Trump apertando um botão vermelho. A animação também reforça a acusação de que os EUA são responsáveis pela destruição de uma escola para meninas no sul do Irã, onde 175 pessoas morreram.
Então, após a destruição da instituição, o Irã começa uma onda de retalhações, com misséis e drones atingindo alvos em Israel, Arábia Saudita, e a destruição de instalações militares.
Iranian Media shared a Lego animation video called “Narrative of Victory” 🤔 pic.twitter.com/SzDA1q2nRd
— King Arthur Fan (@brandilwells) March 9, 2026
Guerra hoje
O Irã prometeu nesta terça combater pelo tempo que for necessário e advertiu que nenhum litro de petróleo do Golfo será exportado enquanto prosseguir a guerra contra Estados Unidos e Israel, um conflito que, segundo o presidente Donald Trump, “terminará em breve”.
“Estamos preparados para continuar os ataques com mísseis contra eles pelo tempo que for necessário e sempre que for necessário”, declarou o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, ao canal americano PBS News.
Além disso, em um cenário de volatilidade dos preços do petróleo devido à guerra e ao bloqueio de fato do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos no mundo, a Guarda Revolucionária iraniana intensificou a pressão.
“As Forças Armadas iranianas (…) não permitirão a exportação de um único litro de petróleo da região para a parte hostil e seus aliados até novo aviso”, advertiu o exército ideológico da República Islâmica.
“Seremos nós que decidiremos o fim da guerra”, afirmou o porta-voz da Guarda Revolucionária, próxima do novo líder supremo, Mojataba Khamenei, em um comunicado divulgado pela imprensa iraniana.
Algumas horas antes, durante uma entrevista coletiva na Flórida, Trump afirmou: “Isso terminará em breve”.
*Com informações da AFP
