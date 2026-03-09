‘Nós que decidiremos o fim da guerra’, diz Guarda Revolucionária do Irã

Nesta segunda-feira (9), o presidente dos Estados Unidos garantiu que a guerra no Irã está ‘praticamente encerrada’

ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça sobe após um ataque militar na capital, Teerã, em 2 de março de 2026.



A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta segunda-feira (9) que ela decidirá “o fim da guerra”, em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declarou que o conflito contra o Irã terminará “muito em breve”. “Seremos nós que decidiremos o fim da guerra“, declarou o porta-voz da Guarda em um comunicado publicado por vários meios de comunicação iranianos.

“A equação e o status futuro da região estão agora nas mãos de nossas forças armadas. As forças americanas não colocarão fim à guerra”, acrescentou o porta-voz.

Nesta segunda-feira (9), o presidente dos Estados Unidos garantiu que a guerra no Irã está “praticamente encerrada”, já que o República Islâmica já não tem “marinha” nem “comunicações” nem “força aérea”. “Seus mísseis se reduziram a alguns disparos dispersos. Seus drones estão sendo destruídos por toda parte, inclusive sua produção”, declarou. “Olhando bem, não lhes resta nada. Não resta nada em sentido militar”, acrescentou.

A declaração foi dada em entrevista ao canal CBS, onde acrescentou que o conflito está “muito avançado” em relação ao cronograma de quatro a cinco semanas que havia sido estabelecido anteriormente. A fala do republicano também vem no mesmo dia em que o Pentágono afirmou que os Estados Unidos “mal começaram a lutar”.

Vítimas da guerra

A guerra no Oriente Médio, iniciada no dia 28 de fevereiro, deixou mais de 1.200 pessoas no Irã, entre elas cerca de 200 mulheres e 200 crianças menores de 12 anos. Além disso, indicou que mais de 10 mil civis ficaram feridos. Os dados são do Ministério da Saúde do Irã.

A agência Hrana, com sede nos Estados Unidos, afirmou que pelo menos 1.708 pessoas haviam morrido, incluindo 1.205 civis, 194 deles crianças, assim como 187 militares e 316 pessoas cujo status não havia sido classificado.

A escalada do conflito também atingiu regiões próximas, que registraram baixas.

Israel: 13 mortos e dezenas de feridos;

Líbano: 486 mortos e 1.313 feridos;

Golfo Pérsico: 23 mortes;

Iraque – 16 mortes

Kuwait – 6 mortos;

Emirados Árabes Unidos – 6 mortos;

Arábia Saudita – 2 mortos civis;

Bahrein – 2 mortes;

Omã – 1;

Catar – 16 feridos e nenhum morto.

Jordânia – 14 feridos e nenhum morto.

