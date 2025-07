Irã reafirma compromisso com Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares após suspender cooperação com a AIEA

AFP Ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi



O Irã reafirmou, nesta quinta-feira (3), seu compromisso com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e apontou para a “perversidade” da Alemanha, que criticou Teerã por suspender sua cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU (Organização das Nações Unidas). “O Irã continua comprometido com o TNP (Tratado de Não Proliferação Nuclear) e seu Acordo de Salvaguardas”, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, nas redes sociais. O anúncio ocorre um dia após o governo iraniano suspender oficialmente sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) por não ter condenado os ataques israelenses e americanos às suas instalações nucleares.

“O apoio explícito da Alemanha ao bombardeio do Irã apagou a noção de que o regime alemão nutre algo além de perversidade em relação aos iranianos”, acrescentou o chanceler em sua mensagem, respondendo a uma publicação do Ministério das Relações Exteriores alemão criticando a medida. O Ministério alemão pediu ao Irã que “revertesse esta decisão”, considerando que envia uma “mensagem devastadora”. “Isso elimina qualquer possibilidade de supervisão internacional do programa nuclear iraniano, o que é crucial para uma solução diplomática”, acrescentou.

Araghchi criticou duramente o que chamou de “apoio explícito da Alemanha ao ataque ilegal de Israel ao Irã” em 13 de junho, que matou comandantes militares e cientistas nucleares iranianos. Em 17 de junho, o chanceler alemão, Friedrich Merz, declarou, à margem da cúpula do G7, que Israel estava fazendo o “trabalho sujo por todos nós” ao atacar a infraestrutura nuclear iraniana. A guerra de 12 dias entre Irã e Israel e o ataque dos Estados Unidos lançaram um golpe sem precedentes nas instalações nucleares iranianas em Fordo, Isfahan e Natanz.O conflito deixou pelo menos 935 mortos no Irã e 28 em Israel, segundo autoridades de cada país.

