Cúpula de presidentes do Mercosul começa com foco voltado para abertura comercial

Evento em Buenos Aires, que reúne líderes dos países membros e associados para discutir temas prioritários do bloco, também marca o encerramento da presidência pro tempore da Argentina e a transferência para o Brasil

Foto: Ricardo Stuckert Presidente Lula durante foto oficial da 66ª Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados



A cúpula de presidentes do Mercosul começou nesta quinta-feira (3) em Buenos Aires com o objetivo de avançar rumo à abertura do bloco a novos mercados, após a confirmação, no dia anterior, de um acordo com a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, na sigla em inglês). O anfitrião, o argentino Javier Milei, recebeu na sede da chancelaria argentina o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e seus homólogos do Uruguai, Yamandú Orsi; do Paraguai, Santiago Peña; e da Bolívia, Luis Arce. Lula assume a presidência pro tempore nesta quinta-feira e prioridade brasileira será a integração regional, finalização do acordo com União Europeia e fortalecimento da Tarifa Externa Comum.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, também viajou à capital argentina, uma vez que seu país é um Estado Associado do Mercosul, juntamente com Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, todos representados nesta cúpula por autoridades de alto escalão. Durante as reuniões prévias de chanceleres e ministros da Economia, realizadas na quarta-feira, foi anunciada a conclusão das negociações com a EFTA (Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein) para a assinatura de um acordo de livre comércio, o que marca um prelúdio para a tão esperada ratificação do acordo com a União Europeia (UE), alcançado em dezembro do ano passado.

Ao final da cúpula presidencial desta quinta-feira, a Argentina entregará a presidência do bloco ao Brasil, após um semestre intenso sob a liderança de Milei e seu ministro das Relações Exteriores, Gerardo Werthein, que conseguiram impulsionar o bloco em termos de liberalização comercial. A presença de Lula era uma das mais aguardadas neste encontro, não só por ser o novo presidente do Mercosul, mas também por suas divergências ideológicas com o anfitrião argentino.

Ao chegar ao Palácio San Martín, sede da chancelaria argentina, Lula foi recebido em cerimônia solene pelo presidente argentino, sua irmã, Karina Milei, secretária-geral da presidência, e pelo chanceler Werthein. Esta é a primeira vez que o presidente brasileiro viaja à Argentina desde que o líder ultradireitista venceu as eleições em dezembro de 2023.

Pouco antes, Milei havia recebido os demais presidentes, com destaque para o paraguaio Peña Nieto, a quem abraçou efusivamente, um gesto que demonstrou a conexão pessoal e política entre os dois. Após a cúpula, Lula planeja fazer uma visita privada à ex-presidente argentina Cristina Kirchner (2007-2015) em sua casa em Buenos Aires, onde está em prisão domiciliar desde 17 de junho, após a Suprema Corte do país confirmar uma pena de seis anos de prisão por irregularidades na adjudicação de obras públicas. Cristina denuncia ser vítima de uma conspiração política e judicial, e Lula a apoia desde o início do processo.

*Com informações da EFE