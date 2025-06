‘Irã só precisa de duas semanas para produzir bomba nuclear’, diz Casa Branca

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que decidirá ‘nas próximas duas semanas’ se envolverá ou não seu país no conflito entre Irã e Israel, que pelo sétimo dia consecutivo trocam ataques

Pixabay/WikiImages Casa Branca afirmou que o Irã possui a capacidade de fabricar armamento nuclear em 'quinze dias' caso o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei autorizasse



A Casa Branca afirmou nesta quinta-feira (19) que o Irã possui a capacidade de fabricar armamento nuclear em “quinze dias” caso o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei autorizasse. “O Irã tem tudo o que precisa para obter uma arma nuclear. Tudo o que eles precisam é de uma decisão do líder supremo para fazê-lo, e levaria duas semanas para concluir a produção dessa arma”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à imprensa. Também nesta quinta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que decidirá “nas próximas duas semanas” se envolverá ou não seu país no conflito entre Irã e Israel, que pelo sétimo dia consecutivo trocam ataques.

“Com base no fato de que há uma possibilidade substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã num futuro próximo, tomarei minha decisão sobre ir ou não ir nas próximas duas semanas”, disse Trump no comunicado lido pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que leu uma declaração do presidente. O presidente realizou ao meio-dia desta quinta-feira sua terceira reunião em três dias com seu gabinete de segurança na sala de crises do subsolo da Casa Branca, onde são tomadas as decisões militares mais delicadas. “Se houver uma oportunidade para a diplomacia, o presidente sempre a aproveitará. Mas ele também não tem medo de recorrer à força”, insistiu Leavitt.m instinto incrível”.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula