Ministro da Defesa de Israel chama que líder supremo do Irã de ‘Hitler moderno’ e diz que ele ‘não pode continuar existindo’

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, repetiu que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, “não pode continuar existindo”, em publicação no X nesta quinta-feira (19). “ditador Khamenei é um Hitler moderno que esculpiu em sua bandeira a destruição do Estado de Israel e está escravizando todos os recursos de seu país para promover esse objetivo terrível”, escreveu. “Ele não pode continuar existindo”, acrescentou. Na última terça-feira (17), o presidente dos EUA, Donald Trump, havia dito que os americanos sabem onde Khamenei está escondido, mas que não pretendia assassiná-lo “por enquanto”. No começo da semana, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, evitou descartar a possibilidade de ordenar a morte do aiatolá.

A queda do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, não garantiria a implantação de um regime democrático no país onde a oposição está muito dividida, afirmam os analistas. A eventualidade de uma derrota do aiatolá que dirige o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 levanta muitas incógnitas. Na Europa, muitos governos temem que a queda do regime iraniano tenha consequências tão negativas quanto a invasão do Iraque liderada pelos EUA em 2003 ou a intervenção da Otan na Líbia em 2011. Analistas acreditam que derrubar Khamenei e o governo da República Islâmica criaria um vácuo que poderiam preencher os partidários da linha dura, como a Guarda Revolucionária do Irã ou o exército.

A queda dos regimes de Saddam Hussein no Iraque e de Muammar Gaddafi na Líbia abriram um período de anos de caos e violência em ambos os países. “O maior erro agora seria buscar uma mudança de regime no Irã por meios militares porque isso conduziria ao caos” disse, na terça-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, na cúpula do G7 no Canadá.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo

