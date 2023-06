Irmã de Martin Luther King morre aos 95 anos

Christine King Farris teve uma morte pacífica; morte foi confirmada pela família

Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Christine King Farris era formada em economia e com mestrado em Fundamentos Sociais da Educação



Christine King Farris, irmã mais velha de Martin Luther King, morreu nesta quinta-feira, 29, aos 95 anos, em Atlanta, nos Estados Unidos, informou a organização não governamental ‘The King Center’, que confirmou a informação com a família. “Nossa família lamenta a morte de minha tia, Willie Christine King Farris. Como irmã mais velha de meu pai, Martin Luther King Jr., tia Christine personificava o que significava ser uma funcionária pública. Como meu pai, ela passou a vida lutando pela igualdade e contra o racismo na América”, escreveu o sobrinho, Martin Luther King III. Também por meio das redes sociais, Berenice King, filha de Martin Luther King, prestou homenagem para a tia. “Dra. Christine King Farris. Uma educadora extraordinária. A irmã do meu pai. Uma das colaboradoras com minha mãe na fundação do The King Center. Mulher Fenomenal. Humano inspirador. Ela sobreviveu e prosperou. Eu te amo, tia Christine. Eu sempre irei estimar você. Vou sentir saudades”, escreveu. A organização não governamental ‘The King Center’, também se manifestou sobre a perda. “O King Center se junta às famílias King e Farris, ativistas dos direitos civis, à família histórica da Igreja Batista Ebenezer, família acadêmica e pessoas de boa vontade em todo o mundo para celebrar a vida de nossa líder. Educadora, ativista e matriarca da família, a amada Christine King Farris”, publicou a organização nas redes sociais. Christine teria morrido de forma pacífica e cercada pelos familiares. Formada em economia e com mestrado em Fundamentos Sociais da Educação, ela frequentou a Spelman College, uma faculdade fundada para mulheres negras nos Estados Unidos e fez mestrado na Universidade Columbia.