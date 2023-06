Bolsonaro vai ao velório de Alysson Paolinelli em BH

Ex-presidente está no Rio de Janeiro, para onde viajou ainda pela manhã, partindo de Brasília

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante encontro com parlamentares federais e estaduais do Partido Liberal (PL), em 26 de junho de 2023



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu viajar para Belo Horizonte nesta quinta-feira 29, onde deve comparecer no velório do ex-deputado federal e ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli. Pela manhã, Bolsonaro viajou de Brasília ao Rio de Janeiro, onde, segundo ele, cumpriria uma série de compromissos. Nesta quinta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve mais uma sessão de julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente inelegível por oito anos, pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. No momento, o placar está em 3 a 1 pela condenação do ex-presidente.

Alysson Paolinelli foi ministro da Agricultura durante o governo de Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Além de deputado federal, foi secretário de Agricultura de Minas Gerais. O velório de Alysson Paolinelli ocorrerá no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, às 15h desta quinta, e o sepultamento está previsto para sexta-feira 30, às 11h, no cemitério Parque da Colina, também na capital mineira.