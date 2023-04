Irmãos têm filhos juntos e querem que Espanha mude lei para que eles possam casar

‘As sociedades devem avançar e não se ancorar em tradicionalismo’, defende Ana Parra, que junto com Daniel, seu parceiro, criou uma campanha para que eles tenham direito ao matrimônio; incesto não é crime no país desde 1978

Reprodução/Instagram/@anaparra_bcn Meio-irmão, Ana e Daniel Parra, querem se casar



Os meio-irmãos, Ana e Daniel Parra, que tem dois filhos juntos, querem que a Espanha mude sua lei para que eles possam se casar. Os dois estão fazendo uma campanha para adquirirem o direito do matrimônio, algo que não é permitido no país. “As sociedades devem avançar e não se ancorar em tradicionalismo. Os homossexuais também eram proibidos de se casar, e agora podem. Nós nos amamos e é isso o que deveria prevalecer, nós não fazemos mal a ninguém”, disse Ana em entrevista a um jornal espanhol. Apesar do parentesco, eles não se conhecem de infância, o encontro só foi acontecer quando Ana, que na época tinha 20 anos, e Daniel, de 17, passaram a trocar mensagem nas redes sociais após que a mulher resolveu procurar a família do pai. No começo ela usou um nome falso, mas depois revelou sua verdadeira identidade. Em entrevista ao jornal espanhol ‘El Espanol’, ela contou que com a aproximação eles viraram amigos íntimos e foram morar junto, foi quando em uma festa eles deram o primeiro beijo.”Nós choramos, nos abraçamos, lembre que nós vivíamos juntos. Imagina que você gosta de uma mulher, e por uma questão moral, te proíbem de estar com ela. Então, você tem maus momentos”, afirmou Daniel ao jornal. Na época, eles moravam em Barcelona. Apesar da proximidade entre os dois e eles só relevaram ser um casal após uma viagem à Londres. A revelação foi feita por meio de um programa de TV. Ana e Daniel tem dois filhos juntos e sã reconhecidos em registros civis como pais da criança, após uma alteração na legislação espanhola, feita em 2012, que reconhece filhos frutos de relações incestuosas. “Pessoas nos escreveram nas redes sociais que nós vamos arder no inferno”, conta o casal, acrescentando que eles nunca disseram que a relação amorosa entre irmão era algo natural, eles somente contam a história dos dois. “Muita gente pensa que estamos loucos por defender este tipo de relação e estávamos atentando contra a moral, mas não é assim, só estamos contando o que a gente passou”. O incesto não é crime na Espanha desde 1978, mas o país não permite registro de casamentos de irmãos.