Irmãs de 9 e 4 anos roubam o carro dos pais para ‘nadar com os golfinhos’ na Califórnia

As duas meninas de Utah saíram escondidas de madrugada e conseguiram dirigir por 16 quilômetros antes de baterem o carro e serem encontradas pela polícia

Pixabay Christels As autoridades disseram que os pais das meninas tinham mencionado recentemente uma possível viagem à Califórnia



Duas irmãs de 9 e 4 anos de Utah roubaram o carro dos seus pais na manhã de quarta-feira, 2, com o plano de dirigir até a Califórnia para ir à praia e “nadar com os golfinhos”. Elas acordaram às 3h da madrugada e saíram escondidas pelo porão. A mais velha conseguiu dirigir por cerca de 16 quilômetros acompanhada da mais nova, que viajava no banco do passageiro. As meninas já estavam em uma rodovia expressa quando acabaram batendo em um veículo e uma caminhonete. Só então elas foram paradas pela polícia, que se surpreendeu ao ver que se tratavam de duas crianças. Felizmente, as irmãs estavam usando cinto de segurança e ninguém ficou ferido. “Os pais ficaram horrorizados e muito chocados ao descobrir que as filhas haviam partido”, relatou o oficial Det Scott List. As autoridades disseram que os pais das meninas tinham mencionado uma possível viagem à Califórnia recentemente, o que pode ter motivado as irmãs a dirigirem até lá sozinhas. O estado de Utah, onde as crianças moram, fica a mais de mil quilômetros do litoral californiano.