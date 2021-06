Entenda como funciona o Twitter Blue, nova versão premium da rede social

O recurso pago, que já está disponível na Austrália e no Canadá, possibilita organizar os conteúdos em pastas e cancelar publicações

Divulgação Twitter Os usuários do Twitter Blue poderão definir suas configurações de ícones, temas e cores



O Twitter lançou nesta quinta-feira, 3, um serviço premium que permite que os usuários cancelem o envio de uma postagem, organizem conteúdos em pastas e tenham uma melhor leitura de threads, que são sequências de posts sobre um mesmo assunto. “As pastas de favoritos permitem que você organize os tuítes salvos e gerencie o conteúdo para que, quando precisar, possa encontrá-lo com facilidade e eficiência (…)”, explicou a rede social em comunicado. Já o botão de “desfazer” será útil quando o usuário cometer um erro de digitação ou esquecer de marcar alguém, por exemplo, e fazer as correções antes que o tuíte vá para a linha do tempo. O recurso para threads, por fim, promete oferecer “uma experiência de leitura mais bonita” e limpa. Outros recursos incluem ícones, temas e cores personalizáveis e atendimento por um serviço de suporte exclusivo. Batizado de “Twitter Blue”, o recurso já está disponível na Austrália e no Canadá por uma assinatura mensal de 4,49 dólares australianos ou 3,49 dólares canadenses. A previsão é que ele seja lançado nos Estados Unidos ainda esse ano. Em comunicado, a rede social afirmou que as novas funções foram desenvolvidas com base no feedback de seus usuários mais assíduos e garantiu que a versão gratuita continuará existindo.