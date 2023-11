Islândia evacua cidade após terremotos e risco de erupção vulcânica

Em 2010, uma erupção vulcânica causou o cancelamento de mais de 100 mil voos na Europa e na América do Norte

Reuters Estrada é interditada por conta de rachadura ocasionada pelos terremotos em Grindavik



A população da cidade de Grindavik, na Islândia, precisou ser retirada pela Defesa Civil neste sábado, 11, após o território sofrer com mais de 800 terremotos entre quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10. A cidade de 3,4 mil habitantes fica na região costeira da Islândia. O monitoramento do local indicou que um corredor de magma se movimenta em direção à superfície e possui cerca de 10km de comprimento. Autoridades da cidade também emitiram um alerta de maior risco de erupção vulcânica. Além do risco que oferece à população, as erupções vulcânicas também representam risco para a malha aérea, tendo em vista que o lançamento de cinzas abrasivas na atmosfera podem ocasionar falhas nos motores dos jatos e danificar os sistemas de controle de voo. Em 2010, um vulcão entrou em erupção no país causou interrupção em viagens aéreas na Europa e na América do Norte, ocasionando o cancelamento de mais de 100 mil voos. Nas redes sociais, habitantes de Grindavik compartilharam momentos em que os abalos sísmicos assustaram os habitantes da cidade. “Largas rachadura estão sendo encontradas em vários lugares”, disse um usuário do X (antigo Twitter). Confira: