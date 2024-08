Israel aceita retomar negociações para cessar-fogo em Gaza, diz Netanyahu

Em comunicado conjunto, Estados Unidos, Catar e Egito convidaram as partes envolvidas no conflito a retomar os diálogos no dia 15 de agosto; Pedido acontece após Hamas nomear Yahya Sinwar como seu novo líder político

EFE/EPA/MIRIAM ALSTER / POOL O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fala durante uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden



O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira (8) que o país aceita retomar, em 15 de agosto, as negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Anúncio veio após pedido de diversas nações. Mais cedo, Estados Unidos, Catar e Egito solicitaram, em carta, que Israel e o Hamas retomassem as negociações em Doha ou no Cairo na próxima semana para fechar um acordo. Pedido foi assinado pelo emir do Catar e pelos presidentes dos EUA e do Egito. “Depois da proposta dos Estados Unidos e dos mediadores, Israel enviará, em 15 de agosto, uma delegação de negociadores ao local combinado para concluir os detalhes de concretização do acordo”, afirmou o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

Gabinete de premiê diz que local onde as negociações ocorrerão ainda não foi definido. Apesar da sugestão dos líderes para ser em Doha ou no Cairo, o gabinete comunicou que viajará para qualquer local que seja escolhido para “finalizar os detalhes para implementar o acordo”, informou o jornal The Times of Israel. O Hamas ainda não se manifestou sobre o comunicado dos líderes, nem acerca do posicionamento de Netanyahu. Em comunicado conjunto, os três países mediadores convidaram as partes a retomar os diálogos em 15 de agosto. As nações pediram que o encontro ocorresse para “fechar todas as brechas restantes e iniciar a implementação do acordo sem mais demora”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A carta dos líderes ressalta que um acordo “está sobre a mesa, faltando apenas os detalhes de implementação”. “Como mediadores, estamos dispostos a apresentar, caso necessário, uma proposta de compromisso final que resolva as questões de aplicação pendentes de modo que atenda às expectativas de todas as partes”. O Catar negocia há meses nos bastidores, juntamente com Egito e Estados Unidos. Os países tentam obter uma trégua na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns que ainda estão em território palestino. O possível fim das hostilidades se baseia em um acordo por fases, que começaria com uma trégua inicial.

“Chegou o momento de concluir o acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns e detidos”. No documento, os países insistem os mediadores no documento, acrescentando que “não há mais tempo a perder nem desculpas de nenhuma das partes”. O apelo é feito após o Hamas nomear Yahya Sinwar como seu novo líder. O homem é o suposto mentor do ataque de 7 de outubro contra Israel seu novo líder, o que faz temer que as negociações se tornem ainda mais difíceis.

*Com informações da AFP

Publicado por Marcelo Bamonte