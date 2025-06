Israel afirma que impedirá chegada de navio com ajuda humanitária à Faixa de Gaza

Ministro da Defesa do país judeu, Israel Katz, ordenou ao exército que não permita que a embarcação com 12 ativistas a bordo, incluindo a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila, rompa o bloqueio marítimo

Ahmed GHARABLI / AFP O ministro da Defesa israelense, Israel Katz



O ministro da Defesa de Israel ordenou neste domingo (8) ao Exército que impeça a chegada à Faixa de Gaza de uma flotilha de ajuda humanitária com 12 ativistas a bordo, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg. “Dei instruções ao Exército para impedir a chegada do ‘Madleen’ a Gaza”, afirmou o ministro Israel Katz em um comunicado de seu gabinete. “A Greta, a antissemita, e aos seus companheiros, porta-vozes da propaganda do Hamas, digo claramente: voltem, porque não chegarão a Gaza”, acrescentou. “O Estado de Israel não permitirá que ninguém rompa o bloqueio marítimo de Gaza, cujo principal objetivo é impedir a entrega de armas ao Hamas, uma organização terrorista assassina que mantém nossos reféns em cativeiro e comete crimes de guerra”, enfatizou Katz. O “Madleen” é um veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC, na sigla em inglês).

A embarcação partiu no domingo da semana passada da Sicília com destino a Gaza para fornecer ajuda humanitária e romper o bloqueio israelense imposto ao território palestino, que segundo a ONU enfrenta a ameaça da fome. No sábado, a ativista alemã Yasemin Acar disse à AFP que o “Madleen” navegava ao longo da costa do Egito, fronteiriço com o território palestino, e que planejava chegar à Faixa de Gaza na manhã de segunda-feira. A guerra no território palestino começou após um ataque sem precedentes em Israel em 7 de outubro de 2023, executado por comandos do movimento islamista palestino Hamas.

Como represália, Israel iniciou uma ofensiva devastadora na Faixa de Gaza, que matou dezenas de milhares de civis. Em 2 de março, Israel impôs um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária em Gaza. A Coalizão da Flotilha da Liberdade, fundada em 2010, é um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, que exige o fim do bloqueio da Faixa de Gaza por razões humanitárias e políticas. O “Madleen” transporta “sucos de frutas, leite, arroz, conservas, barras de proteína oferecidas por centenas de cidadãos de (a cidade siciliana de) Catânia”, escreveu o jornalista Andrea Legni, que está a bordo. O grupo de ativistas inclui cidadãos da Alemanha, França, Brasil, Turquia, Suécia, Espanha e Países Baixos.

*Com informações da AFP